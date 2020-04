Pao dogovor! Junajtedov transfer iz snova, da li je ovo samo početak?

Pregovaranje, ubeđivanje, veliki broj ponuda, na kraju čini se da je Junajted dobio trku.



Kako smo i pisali, imaju veliki novac za prelazni rok, ni kriza neće uticati na to, a ono što je Solskjer najviše želeo završeno je izgleda na pravi način.



Naime, Džejdon Sančo se vraća u grad, ali obući će dres Mančester Junajteda. Nekadašnji fudbaler Sitija je imao ponude Liverpula i Čelsija, ali su "Đavoli" bili u prednosti, nekoliko dobrih prijatelja igra za tim, uz to, odmah bi se nametnuo kao jedan od glavnih igrača ekipe.



Navodno je dogovorio platu od oko 11 miliona evra po sezoni, a ugoor će potpisati na pet godina.



Još nije dogovoreno obeštećenje, ali Dortmund će najverovatnije dobiti 100 miliona evra plus bonuse od dvadesetak za momka koji je stigao iz Engleske jer nije želeo da čeka šansu kod Pepa Gvardiole.







"Milionerima" nije zapelo da prodaju igrača, ima ugovor još dve sezone, ali on želi da ode u veći klub i da se vrati u Englesku.



Sančo neće biti jedino pojačanje Junajteda, pred vratima je Džek Griliš, mlada zvezda Aston Vile, a šlag na tortu, ako Totenhem bude prihvatio 200 miliona evra bi trebalo da bude Hari Kejn.



To bi značilo da će Junajted uložiti između 300 i 400 miliona ovog leta, daleko više od ostalih klubova, a Solksjer će dobiti ekipu spremnu da se bori za velike stvari u Engleskoj, možda i u Evropi.