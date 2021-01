Mančester Junajted i Bajer Leverkuzen postigli su dogovor oko Timoti Fosu-Mensaha.



Ovu vest potvrdio je Fabricio Romano sa svojim čuvenim "here we go soon" što znači da su preostale još samo sitnice do ozvaničenja.



Fosu-Mensaha želeo je i Ajaks, ali je on ipak izabrao Leverkuzen.



Navodno, nemački klub će platiti oko dva miliona evra za defanzivca koji nije bio u planovima Ole Gunar Solskjera.



Inače, Fonsu-Mensah je rođen 1998. godine, bio je polaznik Ajaksove škole, prošao je sve mlađe kategorije od 2006. do 2014. kada se pridružio akademiji Mančester Junajteda.





Prvotimac "Crvenih đavola" postao je 2016. godine, ali nikada nije dobio pravu šansu, pa je išao na pozajmice u Kristal Palas i Fulam.





Ove sezone upisao je tek tri nastupa, pa je bilo jasno da će napustiti klub.





Leverkuzen je pokazao najveće interesovanje i za male pare dobio zanimljivo pojačanje.