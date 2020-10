Pao dogovor, Barsin spas stigao iz Londona!

Barselona je prodajom Nelsona Semeda finansirala dolazak Seržinja Desta i ostatak kusura čeka za Depaja i/ili Erika Garsija.



Nakon odlaska Portugalca u Vulvse za 30+8 miliona evra, sledi i drugi najvažniji odlazak u smislu zarade. Barselona i Fulam su postigli dogovor oko Žan-Klera Todiboa, samo je preostalo da Francuz prihvati da se bori za opstanak u Londonu.



Fulam će platiti 18 miliona evra i određene bonuse, a Barsa će momentalno taj novac proslediti za Erika Garsiju i izvesno je da će Mančester Siti prihvatiti ponudu do 18 miliona evra.



Svi pouzdani izvori potvrdili su da su Fulam i Barsa postigli dogovor, da će Todibo najverovatnije tokom vikenda pristati da se preseli u London, jer na Kamp Nou nema mesta za njega.



Što se tiče Depaja, Kuman pritiska upravu da dovede Holanđanina, pošto su prve dve utakmice pokazale da je Antoan Grizman i dalje luta u Barsi, ali je Kataloncima neophodna još neka prodaja.



Samjuel Umtiti je najveća rak rana, Barsa pokušava na sve načine da ga se odrekne zbog ogromne plate od 12 miliona evra, ali Francuz odbija da ode. Tu su još i Rafinja i Žunior Firpo, ali ni za njih nema pravih ponuda.



Što se tiče Osmana Dembelea, nema osnova za priču o Junajtedu, jer Barsa zahteva novac, a Englezi žele pozajmicu do sledećeg leta kada bi opet krenuli po Džejdona Sanča.



Zaključak - Todibo će finansirati povratak Erika Garsije kući i to će verovatno biti poslednje Barsino pojačanje.