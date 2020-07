Pao dogovor, 90 miliona! Lamps je kralj prelaznog roka, Roman će potrošiti više od 250 na pojačanja!

Stvari su manje više završene, Čelsi je pristao, platiće oko 90 miliona evra za Kaija Haverca i on bi potpisao ugovor već sada. Međutim, Leverkuzen želi da objavi odloži za avgust i dalje su u LE, hoće da završe sezonu.



Igrač je već saopštio klubu da odlazi, neće čekati sezonu, tim pre što Leverkuzen ne igra u Ligi šampiona. Da li bi ako Čelsi ostane izvan top 4 u Engleskoj to moglo da pokvari nešto? Izgleda da ne, jer su čvrsto rešeni da kupe Nemca i dobiju treće pojačanje posle Zijeha i Vernera. Time bi priča u napadu bila završena, mada navijače brine što nema nikakvih novina kada je centralna odbrana u pitanju.



Umesto toga, Čelsi se koncentrisao na levog beka Bena Čilvela, ali će pre toga prodati oba leva beka. Emersona Palmijerija Juventusu ili Interu, dok Sevilja hoće Markosa Alonsa. To bi trebalo da bude dovoljno da plate Lesteru oko 70 miliona koliko traže za levog spoljnog igrača, a njegova alternativa biće iskusni Aspilikueta koji može da igra kraj obe aut linije.



Što se golmana tiče, Oblak je nemoguća misija, ali Lampard ne odustaje od toga da zameni rekordno pojačanje, Kepu. Golman koji je plaćen 80 miliona, sada vredi tridesetak, mogao bi da se vrati u Španiju, a navodno, "Plavci" gledaju ka Turskoj.













Čuvar mreže Trabzona, Urugčan Čakir je meta, on i Frejzer Forster iz Seltika bi mogli da čine golmansko tandem. Čakir je viši od Kepe kome je to mana, sigurniji prilikom prekida, ima 24 godina i debitovao je za reprezentaciju. Njega je hteo i Liverpul, ali on ne pomišlja da negde sedi na klupi.



Kada se sračunaju eventualna ulaganja Čelsija, jasno je da bi ceh mogao da bude veći od 250 miliona evra, već je utrošeno oko 90 na Zijeha i Vernera.







Ali, klub bi osim pomenutih levih bekova, Alonsa i Emersona Palmijerija, trebalo da proda Žorginja koga i dalje želi Juventus, kao i Bačuaija, i nekoliko igrača na pozajmicama, plus Kepu. To bi u kasu unelo više od 100 miliona, dodajmo i Bakajoka, Drinkvotera, Zapakostu koji su na pozajmicama, jasno da će biti velikih pomeranja, ali i da Lampard zbog svoje prošlosti i dobrog rada ima odrešene ruke.