Pala odluka, Englezi odustali od letnjeg eksperimenta!

Minulog leta smo videli jednu veliku promenu u Premijer ligi, prelazni rok je bio značajno skraćen, završio se osmog avgusta, da pred početak sezone 2019/20.



Čini se da je veliki broj klubova loše odradio prelazni rok baš zbog toga što je bio skraćen, timovi su morali brže da rade, a "prodavci" su zbog činjenice da je u ostalim evropskim ligama "pijaca" bila otvorena do kraja avgusta postavljali i veće uslove Englezima.



Svesni toga, u Premijer ligi su navodno odustali od skraćenog prelaznog roka.



Novinar "Asošijeted Presa" Rob Heris je preneo da će Premijer liga vratiti starom pravilu i da će prelazni rok od narednog leta ponovo trajati do prvog septembra.



Dakle, imaće čak i malo više vremena nego prethodnih sezona, moći će da kupuju do prvog septembra u 18h.