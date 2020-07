Pakt oko Lautara, kakav će biti rasplet?

Iako je klauzula istekla, priča oko Lautara Martineza nije završena.



Naime, Barselona nije nameravala, niti ima da plati 111 miliona, to je i nerealna cena, a bez ubacivanja nekog igrača u čitav posao, jasno da od posla nema ništa.



No, Inter je raspoložen da proda Argentinca, jer on sam želi u Barselonu i od nezadovoljnog igrača nema nikakve koristi. "Gazeta delo Sport" tvrdi da je postignut dogovor da se ponovo razgovara u avgustu.



Naime, klubovi ne žele da u ovom trenutku pregovaraju dok se bore za ciljeve u sezoni, Barsa je na pragu gubitka titule, ali ostaje Liga šampiona.



Inter će biti u top 4, ostaje LE da proba da osvoji trofej.



Koje su opcije za Lautara?











Inter traži 90 miliona i Žuniora Firpa, Barsa bi platila najviše 70 uz to da se levi bek preseli na "Meacu". Pominje se i Vidal na kome insistira Konte, ali su direktori protiv jer Čileanac traži višegodišnji ugovor, a sigurno je da ne bi prihvatio manje od 8 miliona po sezoni, sa Barsom ima ugovor na godinu dana.



Ostali igrači nisu baš zanimljivi Interu, ni Umtiti koji se pominjao ne želi u Italiju, a kombinacije sa Grizmanom i Dembeleom su nerealne. Dembele je odbio i Mančester Junajted ne pada mu na pamet da ode sa "Kamp Nou".