Pakt Kontea i Kineza, sa ova tri pojačanja garantuje titulu!

Inter je praznike dočekao na deobi prvog mesta sa Juventusom, jesu izgubili od šampiona u jesenjem delu kod kuće, ali to im je jedini poraz i očigledno, ovaj tim i pored svih nedaća sa Konteom deluje puno ozbiljnije nego prethodnih godina.



Problem su povrede i manjak igrača. Naime, osnovna prednost Juventusa je što praktično imaju dva tima i izostanci se gotovo ne osećaju.



Ali, Konte ne prihvata stav kluba da ove sezone nije planirana titula i da je ovo priprema za sledeću kada će svim silama jurišati na prvi skudeto posle decenije posta.



Konte smatra da ekipa ove godine ima šansu, Juventus ne igra dobro, iako uglavnom pobeđuje, uz to, njihov cilj je Liga šampiona, pa bi to moglo da ih optereti u drugom delu šampionata. Do sada su uglavnom trku rešavali do marta, sada nemaju prednost i ta bitka na dva fronta rivala je šansa za Inter.



Šta traži Konte?



Levog beka, to je prvi uslov i to Markosa Alonsa koji je stvoren za 3-5-2 formaciju, pod Konteom je igrao fudbal karijere. Ali, Čelsi se ne da, iako Emerson Palmijeri ima prednost, "Plavci" za Španca traže čak 40 miliona evra, Inter je bio spreman da ponudi duplo manje.



Slična situacija je sa Vidalom, španski mediji navode da Čileanac hoće natrag u Seriju A, ali da je Barselona već obavestila Italijane da ispod 20 miliona neće pustiti "Ratnika", kome ističe ugovor u junu.



Kinezi imaju nameru da u ova dva igrača ulože oko 35 miliona evra, a izgleda da će koštati 60. Ima i alternativa, ali one su daleko od onoga što želi Konte, recimo De Pol iz Udinezea (Matić je preskup), ili Kurzava kao levi bek iz OSŽ.



I na kraju, treća opcija bi trebalo da bude najlakša, da ako dovedu pomenute fudbalere, zamene Politana koji ne dobija šansu za Ljorentea, sa Napolijem. Bask je u Juventusu radio sa Konteom, ima mnogo iskustva, sličan je tip igrača kao Lukaku i bio bi odlična alternativa.



Plan zvuči odlično, oporaviće se i Sensi i Barela, Inter bi bio strašno jak, bacio sve karte na prvenstvo, ali biće potreban veći novac nego što planiraju da izdvoje.



Deo bi mogao da dođe od prodaje Gabigola Flamengu, ali Brazilci nude samo 15 miliona evra, a Ikardi za sada odbija da njegov ugovor bude otkupljen, što bi u kasu Intera unelo 70 miliona i verovartno predstavljalo zalog za kupovine tokom zime.