Pa ovo je svetski rekord, Arda Turan promenio tri kluba za 24 časa!

Arda Turan se vratio u Barselonu. Pola godine pre isteka pozajmice Basakšehir se oslobodio "Duha iz lampe" koji ima ugovor sa Kataloncima do 2020. On od odlaska iz Atletika nikada nije ponovio takve partije, imao je ogroman ugovor u Barsi, ali posle manje od godinu dana činili su sve da se oslobode.



Na kraju je klub iz Istanbula, Basakšekir prihvatio pozajmicu, ali Turan je pravio gluposti, suspendovan je zbog pljuvanja sudije, pa onda pucnjave u noćnom klubu, osuđen je na zatvorsku kaznu, ali zahvaljujući statusu legende nije završio se iza rešetaka, završio je sa uslovnom kaznom.



Spor se i dalje vodi posle žalbe, on je malo razmišljao o fudbalu, odigrao 12 mečeva za klub ove jeseni, daleko je od najboljih dana pa je Basakšehir odlučio da raskine pozajmicu šest meseci pre isteka dogovora sa Barselonom.



Arda je ugovoro vezan za Katalonce do leta, ali neće provesti u Barseloni ni jedan jedini dan, tačnije za manje od 24 časa preseliće se u Galatasaraj, sa kojim će na leto potpisati ugovor.



Turan, jedan od najboljih igrača Turske u ovom veku je odigrao 100 utakmica za reprezentaciju, a karijeru je počeo u Galatasaraju, za koji je debitovao 2005. i šest godina proveo u klubu. Sa Galatom je osvojio titulu 2008. sa Atletikom, Ligu, kup, superkup Evrope i EL, u Barsi titulu i dva kupa...



Poslednji put je za Tursku igrao 2016. sa reprezentacijom je osvojio bronzu 2008. na EP.