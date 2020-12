Pa koliko misle da vladaju, Bajernova revolucija, četiri imena za tim koji će dugo vladati?

Bajern ne staje, pobeđuju, aktuelni su vladari Evrope, ali kako piše "Bild", vreme je za revoluciju. Naime, klub je već doveo Tangu Kuarija i Sanea, imaju Kimika, Gnabrija, Kumana, Alfonsa Dejvisa to je onova ekipe za ovu deceniju.



Samo to je tek početak.



Naime, Bavarci će dodatno podmladiti tim, odlazi Alaba, verovatno i Boateng, a prema informacijama najtiražnijeg nemačkog lista, četiri mlada igrača su na meti.



Prvi je Kamavinga iz Rena, verovatno najtraženiji mladi igrač Evrope, Francuz je meta Reala, ali list tvrdi da je Bajern u prednosti. Naime, Kamavinga želi da bude standardan, Bavarci to garantuju.



Drugo ime je Denis Zakarija zvezda Menhengladbaha i jedan od najtalentovanijih igrača Bundeslige. Njega su "Ždrepci" kupili od Jang Bojsa za manje od dvadeset miliona evra, odigrao je stotinak mečeva u Bundesligi, standardni je reprezentativac Švajcarske i svakako je spreman za veći klub.







Sledi njegov Florijan Nojhaus, nedavno je debitovao za "Pancere", momak koji je rođen u široj okolini Minhena, ovaj Bavarac je prošao školu "Lavova", odigrao je i desetak utakmica za prvi tim pred odlaska u Borusiju.



I četvrti vezista koga Bajern prati je klinac Agume, igrač Intera na pozajmici u Speciji, platili su ga pet miliona evra, teško će ga pustiti, ali ko zna, možda bude deo nekog drugog posla, Inter je želeo i Boatenga i Tolisoa.



Ko će otići iz veznog reda?







Osim Tolisoa, verovatno i Ćavi Martinez, što će otvoriti dva ili tri mesta, s obzirom da je prodat Alkantara.



Nema sumnje, Bajern sprema revoluciju i tim za novu deceniju.