Pa da li je realno? Otkriveno, Konte sebi namešta otkaz da bi preuzeo drugi klub u Italiji?!

Italijanske medije je kao bomba pogodila priča koja se noćas pojavila u vodećim medijima. Nakon istupa Antonija Kontea, mnogi se pitaju da li se iza napada trofejnog trenera za Inter krije neki mnogo veći sukob.



Da li su mete Ausilio i Marota, nakon što je Konte rekao da klub pravi iste greške i da ne prepoznaje njegov rad i trud igrača, kao i da je čitao intervju Spaletija iz 2017. i da je i tadašnji trener imao iste probleme.



"Nismo se pomerili tri godine", rekao je Konte insistirajući da ne misli na transfere.



Njegov istup posle pobede nad Atalantom i osvojenog drugog mesta je šokirao klub i razljutio čelnike, pominje se otkaz, ali to bi skupo koštalo Inter.



"Korijere delo Sport" tvrdi da bi eliminacija od Hetafea u osmini finala LE mogla da ubrza smenu Kontea.



Ali, mnogi se pitaju zbog čega Konte radi sve ovo.



Postoji teorija po kojoj je zakuvao kako bi naterao klub da dovede igrače koje on želi. Stigao je Hakimi, danas će Tonali, mladog vezistu Breše trener ne želi, kao što nije hteo ni Eriksena tokom zime. On bi svog bivšeg pulena Vidala, plus novu odbranu, ni Godin, ni Škrinjar se ne uklapaju u 3-5-2.







Mediji su mu već našli naslednika, Maksa Alegrija, ali je tokom noći usledila nova informacija. Konte želi natrag u Juventus, on je čekao prošlog leta, ali je bivši klub izabrao Sarija i čini se, bez obzira na titulu, pogrešio. Jer, Juventus ima mnogo jači tim od Intera, više novca, širi izbor igrača, pobedio je Inter dva puta ove sezone, ali sa druge strane, ovo je njihova najgora godina od početka devetogodišnje vladavine.



Konte se rastao na loš način sa Anjelijem, ali je sa druge strane u Juventusu pobeđivanje iznad svega. Nisu zadovoljni Sarijem, ako u petak ispadnu od Liona, stvari bi mogle da budu veoma loše po bivšeg trenera Napolija.







I onda bi Konte mogao da izrežira odlazak iz Intera, vrati se u Juve koji ima organizaciju, jak tim, finansijsku moć da i čak kad igra očajno kao ove sezone, relativno lako osvoji titulu.



Da li je na pragu senzacija nad senzacijama?