Ozvaničeno, Barsa dovela i napadača za 30 miliona!

Barselona je rešila pitanje napadača za sledeću sezonu.



Mladi momak po imenu Francisko Trinkao je novo pojačanje Barselone, ali tek od jula ove godine.



Ima samo 20 godina, a igrao je do sada za Bragu i igraće do kraja sezone, a plaćen je 30 miliona evra prema podacima ESPN-a.



Kao deo nagodbe, Abel Ruiz će otići u suprotnom smeru.



Inače, Barselona je obavestila javnost o ovom transferu što se može videti i na njihovim zvaničnim kanalima.



Ono što se govorilo jeste da će Trinkao stići još u januaru, ali se to neće desiti niti će Barselona dovoditi napadača u ovom prelaznom roku.





🔜 Francisco Trincão

Acuerdo con el @SCBragaOficial para el traspaso del portugués.

Será azulgrana en julio del 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2020