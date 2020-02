Ozil se probudio pod Artetom, hoće li ostati u klubu?

Mesut Ozil u redovima Arsenala zarađuje oko 400 hiljada evra sedmično, ali je jasno da već neko vreme nije sav svoj, daleko je od onog igrača koji je prelepo dirigovao igrom "Tobdžija".



Kod Emerija gotovo da nije ni igra, bilo je raznih priča o povredama, ali se dolaskom Mikela Arteta vratio u prvu postavu i primetan je veliki napredak u njegovoj igri.



Ipak, ni statistika, a ni njegov uticaj na igru "Gunera" ne opravdavaju njegova primanja, pa je bio utisak da će se narednog leta dve strane rastati.



Pisalo se o ponudi Di Si Junajteda, MLS se zaista i čini kao naredni korak za bivšeg nemačkog reprezentativca, ali njegov agent tvrdi da od toga neće biti ništa.



Erkut Sogut je izjavio da ne postoji šansa da Ozil završi u Vošingtonu, kao ni da napusti redove kluba sa "Emirejtsa" pre isteka ugovora.



"Ima još 15 meseci na ugovoru. Dotad će ostati u Arsenlu, to je sigurno. Odradiće ugovor do kraja. Neme šanse da će otići", jasan je agent nemačkog fudbalera.



Dakle, čini se da će Ozil uzeti sve što mu po ugovoru sleduje, svestan je i on da ovakvu platu više ne može da dobije, pa poput Gereta Bejla u Realu, ne planira da ga raskida na svoju štetu.