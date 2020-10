Ovo su Liverpulove mete u januaru!

Zamena za Van Dajkom na "Enfildu" ne postoji.



Lider i jedan od najboljih defanzivaca u Evropi će propustiti većinu sezone zbog povrede posle sudara sa Pikfordom tokom "Mersisajd" derbija. Karager je 'upozoravao' da njegovom timu treba još jedan štoper tokom prelaznog roka, ali "redsi" su bili aktivniji na drugim pozicijama.



Sada sledi snalaženje do januara, Matip i Gomez figuruiraju kao štoperski tandem, ne bi bilo neočekivano i da Fabinjo uđe umesto Engleza koji, makar na početku sezonu, ne prikazuje najbolje partije. A onda sledi januar i rešenje.



Ime koje se najčešće pominje jeste Dajo Upamekano. Pitanje da li će Lajpcig hteti da pusti svog lidera odbrane u januaru kada tržište nudi dosta manje alternativa, Francuz ima i jak ugovor do juna 2023. godine. Opcije su još Kulbali i Umtiti.



Senegalac iz Napolije je preskup, treba ući u pregovore sa De Laurentisom što je poseban vid problema, ali ni partije iskusnog štopera nisu kao nekada. Kulibali je učestalije povređen, ima 29 godine - deluje kao skupa zamena za Van Dajka. Umtiti sa druge strane ne može da spoji par utakmica u nizu zbog povrede. Francuz ove sezone nije ni minut zabeležio na terenu, jasno da bi on bio mačka u džaku. Istina dosta jeftiniji od Kulibalija, ali Francuz je neverovatno podložan povredama.













Nove solucije su nešto manje, BBC prenosi interesovanje oko Bena Vajta i Ozana Kabaka.



Kabak ima loš početak sezone, Turčin je već na otvaranju Bundeslige dobio crveni karton u duelu Šalkea i Verdera. U prve dve utakmice sa Turčinom Šalke je primio 11 golova, čak osam od Bajerna. Jasno pred Kabakom je budućnost, ali Klopu treba instant rešenje. Zato je bolja, doduše dosta skuplja, opcija fudbaler Brajtona Ben Vajt.



Za Engleza se interesovao i Čelsi tokom prošlog prelaznog roka, ali su "galebovi" potraživali oko 50 miliona evra za 23-godišnjeg igrača koji se dobro snalazi i u veznom delu terena. Vajt bi možda bio i najlogičnije rešenje, ukoliko je Upamekano stvarno na listi nedodirljivih. Pominjao se i Tarkovski, čak i dete Liverpula a sada kapiten Vulvsa Koadi.













Opcija ima, ali tajming je taj koji ne odgovora Liverpulu. Svi znaju da "redsima" treba štoper, što stavlja tim sa "Enfilda" u potčinjenu poziciju - svi će hteti još više novca za svoje defanzivce ukoliko se odluče na prodaju.