Ovo su deset igrača Serije A koji će sigurno promeniti sredinu u januaru!

Poznati novinar Đanluka Di Marsio je izbacio listu igrača koji će sigurni promeniti klub u januaru. To su fudbaleri na koje klubovi ne računaju, neki imaju ponude, drugi ne, ali on veruje da će se naći rešenje.



Najveće ime svakako je Kristijan Eriksen koji je daleko od planova Kontea. Za ovih godinu dana nije dobio pravu šansu, a i one koje je imao nije iskoristio. Eriksena Inter ne želi da pozajmi, već proda ili ga iskoristi kao razmenu za nekog drugog igrača. Pominje se odlazak u PSŽ za Paredesa, ili možda povratak u PL, na kraju moguće je da ode u Kinu, u Đangsu kao krajnje rešenje.



Arkadijuš Milik je na ledu u Napulju, ističe mu ugovor za šest meseci, Vesuvijani na sve načine žele da ga prodaju, ali nema rešenja, traže previše novca. Možda će uslediti odlazak u Totenhem, ili čak Inter koji želi da ga menja za Vesina, no za sada nema ništa od trampe. Poljak je izgubio šest meseci, videćemo hoće li čekati jun, ali nema sumnje da bi kao slobodan igrač mogao da bira klub.







Rodrigo De Pol biće jedan od najtraženijih, a Udineze bi mogao da napuni kasu, ako se pojave Inter ili Juventus. Suma je oko 35 miliona evra, "Friulani" žive od prodaja, povoljno za kupce je što bi pristali na pozajmicu sa obaveznim otkupom. Doduše, tim će biti slabiji, ali porodica Poco veruje da mogu da opstanu i bez Argentinca.



Rađa Naingolan će najverovatnije u Kaljari, i njega je Konte otpisao, Sardi ne žele da plate obeštećenje kako bi sačuvali novac za ogromnih 4.5 miliona koliko Belgijanac zarađuje. Inter nema rešenja, 18 meseci ugovora "Nindže" koštaće ih između 10 i 15 miliona bruto do juna 2022. godine.



U sličnoj situaciji je i Juventus sa Kedirom. On je otpisan ne igra, prima oko šest miliona neto, toliko bi bruto Juve sačuvao, ako Nemac nađe klub u PL ove zime.



Mateo Musaćo iz Milana je daleko od tima, 10 meseci nije igrao fudbal, veći deo zbog povrede, sada praktično nije ni u rotaciji, Argentinac bi mogao natrag u Španiju, i njemu ističe ugovor u junu pa bi Italijani mogli makar da uštede platu za drugi deo sezone, pogotovo ako dovedu štopera.









Taj štoper bi mogao da bude Mateo Lovato iz Verone. "Skaljeri" igraju sjajno, juče su tukli Lacio, praktično sredina tabele je zagarantovana, ako ne i nešto više, ali sigurno da neće odbiti neku veću ponudu, bilo Napolija, bilo Milana za momka koji ima 19 godina i koji je eksplodirao. Moguće je da ga neko kupi, a onda ostavi na pozajmici do kraja sezone.



Havijer Pastore je zaboravljen, kamen je oko vrata Rome zbog primanja, poslednji put je igrao krajem juna u prošlom provenstvu, desetak minuta protiv Milana na "San Siru". Ima neke ponude iz Turske, ako mu plata bude odgovarala Roma će biti itekako srećna da ga se oslobodi, samo da uštedi 4.5 miliona po sezoni koliko ima "El Flako".







I na kraju još jedan napadač Napolija, zaboravljeni "Kralj lavova" Fernando Ljorente, Nije odigrao ni jedan minut, a nema ga na listi za Evropu, ugovor mu ističe u junu, ima klubova iz Španije i Italije koji bi ga kupili...