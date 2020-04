Ovo nikad nije bilo! Posle prelaznog roka, u Realu će dominirati "frankofoni"!

Kako sada stvari stoje, u Realu bi većina fudbalera mogla da se naredne sezone sporazumeva na francuskom jeziku. Pogba neće biti među njima, ta opcija je otpala, ali nikada ranije, ne samo zbog Zidana više frankofona nije bilo u klubu.



U ovom trenutku, francuski govore oba Belgijanca, Kurtoa i Azar, zatim rezervni golman Areola koji bi mogao da ode, Varan i Benzema kojima je to maternji, zatim Marijano koji je igrao za Lion, Brahim Diaz, kao i Hakimi su Marokanci i oni razumeju francuski, iako su rođeni u Španiji, jasno ne zaboravimo ne Ferlana Mendija koji je prošlog leta stigao u klub, kako i Džejmsa Rodrigeza koji takođe razume francuski, nastupao je za Monako.



Ali to je tek početak, naime, mete Reala u ovom prelaznom roku su Francuzi i to mladi Kamavinga iz Rena, zatim Upamekano štoper Lajpciga, i na kraju klinac Čerki iz Liona.



Ovde nismo jasno pominjali Zidanove sinove, ali kada se sve sabere, i recimo tim krene na pripreme za novu sezonu, više od polovine fudbalera bi moglo da govori ili makar razume francuski jezik.