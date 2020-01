Ovo ni Šekspir ne bi napisao, nova Junajtedova drama, Ole postavio ultumatum upravi!

Nove vesti iz Francuske, Pol Pogba će "očistiti članak" koji ga muči, tačnije već je operisan juče i on neće odsustovati tri nedelje kako je tvrdio Solskjer već duplo više, na teren bi trebalo da se vrati u martu.



Francuski mediji tvrde da se pojavio u dva meča kao rezerva, igrajući povređen i da je to pogoršalo situaciju.



Sada je ponovo izgubljen za duži period, takođe, MekTominaj će odsustvovati osam nedelja, pa je Solskjer ostao na Fredu i Matiću kojima i ne veruje, posebno ne našem igraču.



Matić je trebalo da ode, ali problem je sada što klub nema alternative, u junu mu ističe ugovor, ali "Đavoli" imaju opciju da jednostano produže obavezu Srbina do 2021. No, to će značiti da moraju da nastave da ga papreno plaćaju, pa je Solskjer uputio ultimatum upravi.



On traži da se u ovom prelaznom roku dovedu najmanje dva vezna igrača, kako bi prodao Matića, ali su njegove želje gotovo nemoguća misija.



Prva je Medison iz Lestera koji je produžio ugovor sa klubom, pa mu je cena porasla, koštaće blizu 100 miliona evra. Uz to, Brendon Rodžers tvrdi da nema šanse da proda bilo koga, iako se uz Medisona, za Pereiru interesuje Barselona, a na meti većih klubova su Sojundžu kao i Ben Čilvel.



Druga Solskjerova želja je Džek Griliš iz Vile, i on je preskup, klub iz Birmingema će se teško odreći ključnog igrača u borbi za opstanak.



Sada je Solskjer između čekića i nakovnja. On mora da kupi kreativca na sredini jer nema više nikoga, nema konkurenciju, a panične kupovine u januaru su najgora ideja. A opet, bez konkurencije, tim će izgledati kao na gostovanju Arsenalu, što ih isključuje i od pomisli da se bore za ulazak u Ligu šampiona, trenutno su peti, za Čelsijem kasne pet bodova.



Ako ne bude Lige šampiona, to je nov udarac u privlačenju pojačanja, a i mnogim igračima je dosadio neuspeh kao konstanta pa gledaju ka drugim klubovima, ne većim, ali svakako uspešnijim od Junajteda u ovoj deceniji...