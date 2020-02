Ovo može samo Arsenal, odbili ponudu za Ozila poslednjeg dana, a razlog je bizaran!

Vest može da zvuči čudno, ali istinita je. Poslednjeg dana prelaznog roka, Arsenal je odbio ponudu za Mesuta Ozila. Naime, neimenovani klub iz Azijem pretpostavlja se Katara ili Saudi Arabije ponudio je da preuzme ogromnu platu Nemca, čime bi Arsenal spasio ogroman novac koji preostaje Ozilu do kraja ugovora 2021. Dakle, oni su za 18 meseci mogli da uštede oko 30 miliona neto samo na plati, plus ako se pridodaju porezi i obeštećenje koje bi platio klub iz Azije, uspeli bi da spasu veliki novac.



U čemu je bio problem?



Sve se dešavalo poslednjeg dana prelaznog roka, Arteta je bio spreman da ga proda tokom zime, ali na kraju nije bilo moguće nađi zamenu. Navijači i javnost se pitaju, o kakvoj se zameni radi, kada Ozil nije standardan, niti se očekuje da bude ključni igrač tima, ma koliko Arteta to želeo.



Da je ponuda usledila ranije, Arsenal je imao plan da se oslobodi Ozila, da kupi ili Olma iz Dinama koji je otišao u Lajpcig, ili da uzme Karaska na pozajmicu iz Kine, Belgijanac se vratio u Altetiko.



Iako je u boljim odnosima sa Artetom nego sa Emerijem, Ozil je kamen o vratu kada su finansije Arsenala u pitanju, ima samo jednu asistenciju u PL i jednu u Liga kupu, nije dao gol. Priča se da će sačekati da mu ugovor istekne i da će se onda u leto 2021. kada Arsenalu uzme i poslednji peni preseliti u DC Junajted u MLS ligu.



Arsenal poslednjeg dana, osim zamene za Ozila nije uspeo da dovede ni štopera, Barsa je bila spremna da prosledi Umtitija na pozajmicu sa obaveznim otkupom, ali je Francuz odbio transfer...