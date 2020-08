Ovo je Pirlov Juventus? Starnih XI uz jednu ogromnu promenu?

Juventus pokušava da sklopu slagalicu za narednu sezonu, Pirlo je u Forte Marmiju na letovanju razgovarao dva puta sa čelnicima, ono što je sigurno u ovom trenutku je da Ronaldo ostaje.



Naime, priče o Portugalcu nemaju osnovu, jer osim što nema ko da ga kupi, Anjeli ne želi da ispusti zlatnu koku, smanjivaće troškove na drugoj strani.



"Tutosport" danas donosi naslov, "Ovo će biti Pirlov Juventus" i podgreva atmosferu oko Pola Pogbe. Videćemo da li je Rajola zaista rešio da odradi transfer, u drugom pravcu bi krenuo Dibala, mada je pitanje da li bi "La Hoja" pristao, prošle sezone je odbio transfer u Englesku.



Dibala je ubedljivo najbolji igrač Juventusa, pored Ronalda, ali navodno Pirlo ne zna kako da ga uklopi u 4-3-3. Naime, on veruje da bi Kuluševski sa jedne i Ronaldo sa druge strane, bili idealno rešenje uz novog napadača.



Četiri imena su u igri, Milik, Himenez, Džeko i Morata, mada se neće lako osloboditi Iguiana, čiji je otac rekao da Pipita nema nameru da napusti Juve.



Artur bi trebalo da bude ispred odbrane, sa Pogbom i Bentankurom bi činio vezni red od trojice, dok bi u odbrani Bonući i De Liht, uz Aleksa Sandra i Kuadrada bili standardna četvorka.



Pirlo, kao što smo i rekli ne planira mnogo promena, ali svakako da će odbrana morati da se dodatno uigra, primljeni golovi prošle sezone brinu, pa su potrebne i opcije za klupu, mada sa oporavljenim Demiralom i Kjelinijem to izgleda kao odlična štoperska linija.







Juventus će zaraditi deset miliona manje od Lige šampiona nego prošle godine kada je od Ajaksa zaustavljen u četvrtfinalu, to je novi gubitak, mada zanemarljiv u odnosu na ono što moraju da uštede na platama igrača na koje ne računaju. Kediru žele da puste besplatno kako bi uštedeli novac, pet miliona neto, Iguain je na sedam, da ne pominjemo igrače iz drugog plana koji su na pozajmicama.



Pisali smo da planiraju da od prodaja uzmu 140 miliona evra, što je nerealno, tim pre jer su cene igrača pale, a i nisu blistali tokom prošle sezone.



Šta će biti sa Perinom, Pjacom, Kristijanom Romerom, ali i De Šiljom i Ruganijem na koje klub ne računa. Romero nije ni igrao za Juve, konkurencija je jaka, stiže iz Đenove, ali bi mogao da bude upotrebljen u nekoj trampi, recimo za Džeka ili Milika. Ista je situacija sa Ruganijem, ali on ima platu 3.5 miliona evra neto, to u Rimu ili Napulju ne može da dobije. Pitanje je hoće li obojica slobodnih agenata od prošlog leta, Rabio i Ramzi ostati, Velšanin ima veliku platu, Francuz takođe, ali on je više pokazao u nastavku sezone, pa je mnogo otvorenih pitanja.



Pominje se da bi iz Udinezea mogao da stigne De Pol, najbolji Dibalin Drug, ali "zebrete" traže ogromnih 35 miliona evra za Argentinca.



Sve u svemu, zna se, Pirlo će insistirati na posedu, probati da ojača odbranu u smislu uigranosti, ali i čvršćeg pristupa u veznom redu, on je trenerski bliži Konteu recimo nego Alegriju ili Anćelotiju, dvojici koji su ga takođe trenirali.



Problem je novac, bilo kakva kupovina podrazumeva prodaju, Daglas Košta je još jedna karta na koju igraju da bi mogli da popune kasu, radije bi prodali stalno povređenog Brazilca nego Bernadeskija.



Sa pozajmice će se vratiti Luka Pelegrini, kako bi klub imao dva leva beka, a cilj je kao i svake godine da za svaku poziciju imaju dva igrača koja se bore za tim.



Šta će biti od svega videćemo...