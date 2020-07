Ovo će biti jedino pojačanje Liverpula? Klop bezbrižan, javnost upozorava: "Doživećeš sudbinu Poketina"?!

Posle titule, utihnulo je slavlje navijača Liverpula, ono pravo uslediće kada ne bude opasnosti od korone, a klub pokušava da sa ne baš velikim budžetom pojača ekipu.



Američki vlasnici su ostali pri odluci da zbog pandemije ne troše novac, što ljuti pristalice jer je zarada prošle godine bila ogromna, a takođe je leto prošlo bez nekih velikih transfera.



Ono što treba posle prodaje četvrtog štopera Lovrena, Liverpulu, je centralni defanzivac, Gomez je bio odsutan četiri meseca, Matip je odigrao svega 13 utakmica takođe zbog povrede, a mladi Van den Berg će teško dobijati regularno priliku.



Dakle, kupovina štopera je neophodna, ali od željenih transfera poput Kulibalija i Škrinjara nema ništa, prosto preskupi su. I dalje se pominje Ozan Kabak, Turčin koji igra za Šalke. I "Kraljevski plavi" su u nezavidnoj finansijskoj situaciji, pa bi nekadašnji fudbaler Štutgarta mogao da se preseli na "Enfild" za tridesetak miliona evra, "Švabama" je prošlog leta plaćen 15 miliona.



Mnogi sumnjičavo vrte glavom, smatraju da to nije rešenje. Mnogi veruju da bi Ake iz Bornmauta bio bolje rešenje, ali Redsi neće ulaziti u trku sa Pepom Gvardiolom i dizati cenu bivšem štoperu Čelsija, o kome razmišlja i Junajted. Klop kaže da ima dobar tim, da je kvalitet, a ne kvantitet važana.



Što se Tijaga Alkantare tiče, on bi mogao da bude pojačanje, a navodno Nemac nije siguran da li mu je potreban bivši igrač Barselone. On bi pre napadača, kao alternativu za ono što ima. Ali, Adama Traore je preskup.



Priča se o levom beku kao alternativi za neumornog Robertsona, Bopmautov Lojd Keli i Džamal Luis iz Noriča, timova koji su ispali iz lige su navodne opcije.









Lovren je inače prodat za 12 miliona, a Lalana, Klajn i Pedro Ćirivela su otišli kao slobodni igrači. Problem je što nema ponuda za Šaćirija, Origija, Grujića, Vilsona, tek je početak prelaznog roka, ali pandemija će smanjiti cene igrača, pa Redsi ne žele da prodaju budzašto fudbalere.



Herta recimo hoće da kupi posle dve sezone pozajmice Grujića, ali priča o 40 miliona evra je nerealna, priča se da Monpelje hoće Karijusa, ali opet, da Francuzi plate golmana osam miliona evra, teško da će se to desiti.



Engleska javnost upozorava da Klop pravi istu grešku kao Poketino, ne pojačava tim i da bi mogao da se suoči sa istim problemima naredne, kao Totenhem ove sezone.



Ali, Nemac je bezbrižan, ironično je rekao da je najbolje rešenje da ima 40 igrača i da svi igraju i svi su srećni...