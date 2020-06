Ove greške se najskuplje plaćaju! Jednu je napravio Dortmund, drugu Real, isti igrač je u pitanju!

Pogrešne procene često se obiju o glavu, ali sa druge strane, neki put treba imati i sreće, kao što je to bio slučaj sa Junajtedom.



Naime, kako je otkriveno, oni su u februaru želeli da završe posao oko Džejdona Sanča, ponudili su 140 miliona evra sa bonusima kako bi pretekli rivale i obezbedili veliko pojačanje za leto.



Borusija je odbila, njihova računica je bila da bi Sančo mogao da eksplodira na EP 2020. i da bi cena mogla da bude veća, pošto bi uvukli i druge klubove u igru.



A onda je pandemija srušila sve procene, osim što Sančo i dalje želi da ide. Sada nema govora o tome da dobiju toliki novac, čak ni tri cifre, priča se da bi najveća ponuda mogla da bude oko 80 miliona evra.



Da li to znači da ga neće prodati, iako on ima obećanje da će otići?



Izgleda da je tako, tim pre što se pojavio Real Madrid. Oni bi da sačekaju naredno leto i onda pokušaju da dovedu Engleza koga mnogi vide kao naslednika Ronalda.











Ali, gorak ukus je i kod Madriđana, oni su propustili da Sanča dovedu za 10 miliona evra. Naime "AS" otkriva da kada je talentovani fudbaler pre tri godine saopštio Pepu Gvardioli da ne želi da potpiše ugovor i ostane jer je siguran da neće dobiti šansu, on je bio na pragu Reala.



No, klub je želeo da ga pošalje u drugu ekipu da se privikne sezonu igrajući za Real Kastilju, što je Sančo odbio. Pojavio se Dortmund sa obećanjem da će mu biti pružena šansa, oni i imaju tradiciju promocije mladih igrača pa je Englez izabrao Nemačku i nije pogrešio.



Sada bi Real deset puta više mogao da plati grešku, a Dortmund, čak i da ga zadrži do sledećeg leta ne može da računa na 140 miliona evra, procene su da će nekoliko godina posle pandemije i gubitaka koje je pretrpeo fudbal, takvi transferi biti misaona imenica...