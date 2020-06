"Ovde si poseban"! Senzacionalni transfer Kutinja, zavisi od jednog čoveka i dva uslova?!

Felipe Kutinjo je povređen, trenutno je negde između Barselone i PL, priča se da pregovara sa Njukaslom, čekajući da Saudijci kupe klub.



Ali, čini se da bi Kutinjo radije u neki od većih timova, čak se pominje da bi Barsa finansirala deo njegove plate u Totenhemu i Arsenalu, ali bi pozajmica bila paprena, oko 20 miliona.



Današnji mediji su lansirali priču da je Kutinjo zvao Klopa, tačnije da je njegov agent Kia Jorabčijan pokušao da ubedi Nemca da vrati Brazilca na "Enfild".



Međutim, takav transfer je nemoguć, prvo jer Liverpul nema novac da uloži 60 ili 70 miliona evra, da nije tako kupili bi Vernera. Barselona pristaje i na neku trampu, ali Redsi nemaju igrača koga bi ponudili, čuvaju svoje zvezde, pominje se doduše da bi Vajnaldum mogao da bude prodat jer nije produžio ugovor, međutim, to nije tip igrača koji je potreban Barsi. Ni Lovren, Šaćiri, Origi ne dolaze u obzir, pa je nemoguće da vidimo trejd.



Ali, čemu se nada Kutinjo.



Naime, on je spreman da pristane na veliko smanjenje plate, da ga Liverpul dovede na pozajmicu sa pravom otkupa. Jednostavno, Brazilac je svestan kakvu je grešku napravio, međutim, sada sve zavisi od toga da li je potreban Klopu, i plus, hoće li Liverpul uložiti novac u pozajmicu i kolika bi bila otkupna cena.



"Ovde si poseban, tamo ćeš biti samo jedan od igrača", rekao je Klop Kutinju, kad je odlazio.











Na kraju, delovalo je kao proročanstvo, navijači, makar jedan deo bi želeli da ga vide ponovo u "Crvenom", drugi smatraju da nije potreban timu, ima i mišljenja da naš Grujić koji za dve nedelje završava dvogodišnju pozajmicu u Herti treba da dobije šansu...



U svakom slučaju, ne zna se kome je gore, Barseloni koja je uložila bogatstvo u Brazilca, na kraju ga Bajern nije otkupio ili Kutinju koji jednostavno nema klub u kome će dobiti šansu da igra regularno. Doduše, ima fantastičnu platu, ali i fudbalske ambicije...