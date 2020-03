Ovako će izgledati Realovih XI naredne sezone! Brži, mlađi, gladniji, savršen Zidanov spoj!

Kako smo i pisali, Real pravi novi tim, biće dosta promena, ali pre svega kada su u pitanju odlasci igrača, jer Zidan želi da smanji broj profesionalaca, tek trojica koji su trenutno na pozajmicama bi mogli da ostanu.



Priča se i da će Jović dobiti novu priliku, ali će šansu čekati sa klupe.



Neke mete poput Mbapea i Kejna su nerealne, posle svega, neće biti moguće potrošiti veliki novac i svi planovi se odlažu na jedno leto.



Kurtoa će zadržati mesto među stativama, Lunjin bi mogao da mu bude konkurencija, ako ne ode na novu pozajmicu. Desno bi starter trebalo da bude Hakimi, on se vraća sa dvogodišnje pozajmice iz Dortmunda i čini se da će mu Karvahal biti samo alternativa.



Štoperski tandem ostaje isti, Ramos i Varan, kapitenu ističe ugovor u leto 2021. zamene nema na vidiku, Militao baš nije pokazao da je spreman da zauzme to mesto.



Levo bi priliku trebalo da dobije Reguljon, Mendi ili Marselo, jedan je prekobrojan, verovatno Brazilac, mada Francuzom nisu zadovoljni i on je imao lošu prvu sezonu.



Na sredini će biti najviše promena. Odegard se vraća, Zidan ima nameru da ga forsira, kao i Valverdea koji bi trebalo da igra pre Kazemira. Ostaje Kros, ako stižu Pogba ili verovatnije Fabijan Ruiz, sigurno odlazi Modrić, a Real će probati da proda, Iska, Džejmsa Rodrigeza, Bejla, Vaskeza, i naravno Marijana i još par igrača iz drugog plana.



U napadu, pominje se Mane, mada je to malo verovatno, oporaviće se Asensio, tu su Vinisijus i Rodrigo, kao i Azar, Benzemino mesto ne bi trebalo da dođe u pitanje. Ako budu igrali u formaciji 4-4-3, napadački trio bi činili Azar, Asensio i Benzema.













Ako budu igrali sa dva špica, Rodrigo je u prednosti nad Jovićem. Vinisijus je alternativa za Azara, kako rekosmo moguće je da stigne Mane kao drugo veliko pojačanje prelaznog roka, ali tek kada budu prodati neki fudbaleri.



Dakle, u varijanti 4-3-3,



Kurtoa,

Hakimi, Varan, Ramos, Reguljon,

Kros, Valverde, Fabijan Ruiz,

Asensio (Mane), Benzema, Azar.



U formaciji 4-3-1-2



Kurtoa,

Hakimi, Varan, Ramos, Reguljon,

Kros, Valverde, Ruiz,

Azar

Rodrigo, Benzema.