Ovako će izgledati Flikov Bajern za 2020/21 - Trojica bitnih već otišli, četvrti na pragu, a pojačanja?

Aktuelni šampion Evrope, minhenski Bajern, već od danas počinje planove za novu sezonu. Tačnije, rade oni to odavno, samo što je od danas za njih zvanično počelo pripremanje za novu sezonu 2020/21.



Trener, naravno, ostaje. Oduševio je sve Hansi Flik svojom pojavom, osvojio je sve i naravno da će svoju karijeru nastaviti u Bajernu.



Golman? Stigao je Nubel, ali naravno da neće ugroziti Nojera koji će i dalje ostati prvi izbor, setimo se da je bilo natezanja oko novog ugovora, Nojer je tražio da brani u svakom mogućem meču.



Odbrana je fenomenalna i ostaće takva-kakva jeste, jedino je upitan Alaba koji želi novi izazov.



Na sredini terena će biti promena i to najviše. Havi Martinez može da ide za 10 miliona evra, Kutinjo više nije član Bajerna, a Ivan Perišić se takođe vraća u svoj klub, sada je ponovo briga Intera o čemu smo vam pisali. Tijago Alkantara je želja Liverpula i on je takođe na pragu odlaska.



Stigao je Sane, biće veliko pojačanje i pravo osveženje, a očekuje se još dolazaka. Mišel Kuizans će dobiti veću šansu i biće nešto ofanzivniji.



U napadu Miler i Levandovski definitivno ostaju, Cirkci će biti podrška, a verujemo u dolazak još jednog igrača koji bi jednog dana mogao zameniti Levandovskog.



Uglavnom velikih promena neće biti, Bajern će i dalje ostati veoma jak, sa mladim snagama, isčekujući novu tripletu.











Došli: Leroj Sane, Aleksander Nubel, Tanguj Nianzu.







Odlaze: Kutinjo, Ivan Perisić, Havi Martinez.





Pred odlaskom: Tijago Alkantara.





Nesigurni: David Alaba, Džerom Boateng.