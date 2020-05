Ovaj kvartet ne bi odbio da angažuje niko na svetu, moćna Barsa ih je odjavila u prethodne dve nedelje!

Barselona ima plan u prelaznom roku, on podrazumeva Lautara Martineza i eventualno pravi trejd sa Juventusom posle koga bi Pjanić i verovatno De Šiljo završili na "Kamp Nou".



Za Nejmara nema novca, osim ako ne prodaju Vidala, Kutinja, Dembelea i smanje fond plata, ali čini se da je to za sada malo verovatna opcija.



Ali, kao bomba su odjeknule informacije koje je sve igrače odbila Barselona u poslednjih par nedelja.



Prvi je kapiten Brazila i PSŽ Tijago Silva koga su jurili celu večnost. Ali, sada on ima 35 godina, u Barsi ne veruju da bi mogao da pomogne, oni traže zamenu za Pikea, a ne veterana.



Ektor Beljerin je opcija za desnu stranu, bivši učenik "La Masije", ali on se nije razvio u Arsenalu kako se očekivalo, pa u Barsi ne vide poentu da za njega plate neki novac, smatraju da ako ode Semedo, imaju Serhija Roberta i mogli bi da pokrpe oba boka sa De Šiljom.



Neće ni Obamejanga, preskup je, naime Arsenal traži više od 60 miliona evra. Čak i da nekim slučajem propadne transfer Lautara Martineza, Katalonci bi se okrenuli Timu Verneru, ali ne Gaboncu koga ne vide kao zamenu za Suareza, delom i jer ima previše godina.











I na kraju, bivši igrač Barse, sada direktor Ajaksa je nudio Van de Beka, ali on nije potreban Kataloncima. Radi se o veznom igraču koji može da igra na više mesta, no već su kupili De Jonga, imaju previše igrača u veznom redu, a treba im plejmejker, zbog toga insistiraju na Pjaniću. Istina, bilo je nekih razmišljanja o Van de Beku, koga navodno hoće i Real, ali Kike Setijen smatra da je bolje zadržati Rakitića još sezonu, ili pružiti šansu Alenji koji je na pozajmici nego trošiti novac na Holanđanina jer klub već ima nekoliko sličnih igrača.







Dakle, ovaj kvartet verovatno ne bi odbio nijedan tim na svetu, osim Barselone što pokazuje koliko je jak tim...