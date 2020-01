Otvara se pijaca, najverovatniji transferi na Apeninima!

U Italiji kreće prelazni rok, jasno mnogo je spekulacija kao i svake godine, neki transferi, odnosno najave su nerealne, ali postoji mogućnost da timovi budu pojačani.



Ovo su najverovatniji transfera u januaru na Apeninima:



1. Dejan Kuluševski u Juventusu



Posao je završen, zakazani su pregledi, 35 miliona je osnovna suma, Atalanti će pripasti još desetak na ime bonusa, Juve je pretekao Inter, ali će ostaviti Šveđanina na pozajmici u Parmi.



2. Ibrahimović u Milanu



Još jedan gotov transfer, ako Šveđanin prođe lekarske. On će se sutra pojaviti u "Milanelu", prema poslednjim informacijama potpisaće ugovor do kraja sezone, uz klauzulu koja se automatski aktivira u produžetak od godinu dana, vezanu za broj nastupa i golova.



3. Arturo Vidal u Interu



Čini se da će Barselona popustiti, jednostavno Vidal ne želi da ostane u Kataloniji, pravi probleme, razlika je između 12 miliona koliko nudi Inter i 20 koliko traže Katalonci, ali čini se da niko ne sumnja da će oba tima popustiti i da će kompromis biti nađen.



4. Bogdan Lobotka u Napoliju



Još od odlaska Žorginja, Napoli želi Slovaka iz Selte. Dogovor je blizu, Galicijci su tražili 20 miliona, Napoli nudi 16 plus dva kroz bonuse i u narednih par dana momak koji je prošao delom i školu Ajaksa će stići pod Vezuv.



5. Žan Kler Todibo u Milanu



"Rosoneri" čekaju odgovor Francuza iz Barselone. Pristali su na uslove Katalonaca, naime, nema klauzule o otkupu, mladi štoper će provesti na pozajmici šest meseci, posle toga sledi povratak u Kataloniju.



6. Mateo Politano u Romi



Izgleda da će "Vučica" posle novog vlasnika dobiti i prvo pojačanje. Naime, Roma je jedina od svih klubova spremna da plati igrača na koga Konte ne računa. Nekadašnji fudbaler Sasuola je i na meti Napolija i još par klubova, ali samo Roma pristaje da otkup od 20 miliona evra i to već sada u januaru.