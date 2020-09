Otkriveno zbog čega Žiru hoće da ode? Birokratija ili Suarez, stigao Iguain!

Juventus i dalje čeka.



Portaga za napadačem se nastavlja, Suarez uči italijanski, ali vremena je sve manje, u klubu se plaše birokratije, žele što pre napadača.



Ipak ima istine u pričama oko Žirua, mada je on rekao da za sada ostaje u Čelsiju, da nije potpisao ništa, odnosno da će sve biti poznato sledeće nedelje.



Italijanski mediji spekulišu da Francuz hoće da ode, to ga savetuje selektor Dešan, čovek Juventusa, naime on mu je obećao mesto u reprezentaciji, ako se Žiru izbori za minutažu u Italiji. Nisu svi uvereni u ovaj posao, iako je dovoljno platiti Čelsiju pet miliona, a Žiru bi igrao za 4.5 po sezoni. Ostaje i Džeko kao opcija, no, Juve mora da se odluči brzo, do početka sezone je nedelju dana.



Iguain je stigao u Ameriku, potpisaće za Inter Majami, ali problem je Kedira. Na njega Pirlo takođe ne računa, no Nemac traži čitav ugovor za sledeću sezonu, ne želi da ode.



Juventus će prodati najverovatnije De Šilja Viljarealu za oko pet miliona evra, a Luka Pelegrini, povratnik sa pozajmice ostaje u klubu.







"Bjankoneri" moraju da štede, jučerašnji presek je pokazao da su u crvenom 70 miliona evra, itekako ih je pogodila pandemija. Daglas Košta je odbio unosne ponude iz Azije, konkretno Saudi Arabije, i on će verovatno ostati, od odlaska u Junajted nema ništa...