Otkriveno! Pogba samo promenio metode, plan ostao isti!

Ole Gunar Solskjer i dalje tvrdi da će Pol Pogba ostati u klubu, ali iz okruženja igrača stižu drugačije informacije. One govore da se navodno Rajola primirio po savetu Juventusa, odnosno da će čekati leto.



Jer, Pogba nije promenio nameru, samo ne želi da se diže velika buka oko transfera, on i dalje želi u Juventus, a suma koju bi Italijani platili je oko 100 miliona evra.



Sad, postavlja se pitanje, ako je istina da će gubici Juventusa biti toliki zbog Korona virusa, kako će naći novac za transfer, jer ne žele da prodaju nikog od ključnih igrača, sem eventualno Pjanića, a planiraju i dolazak jednog napadača.



Do kraja ugovora je ostalo dve godine, Junajted se nadao da bi Pogba na EP mogao da poveća svoju cenu, kao posle Mundijala, ali takmičenje će biti odloženo.















Klub će mu produžiti jednostrano ugovor do 2022. što znači da neće moći da ode kao slobodan igrač narednog leta, ali sa druge strane, ako bude nezadovoljan, i ako ponovi ovu sezonu u kojoj je odigrao zbog povreda samo 15 utakmica, onda im, jasno je, nije potreban.



Ono što Pogbi, uz sumnje u kvalitet ekipe smeta je i odnos medija, navijača, ali i čitave svlačionice prema njemu, sa druge strane saigrači mu zameraju da je glavom u Torinu već godinama i da mnogo više vremena provodi online sa Dibalom i ostalim igračima Juventusa, nego što se viđa sa saigračima.