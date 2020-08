Otkriveno, pobednik prelaznog roka je Aleksis Sančez! Šta je Junajted morao da uradi da ga se oslobodi!

Pobednik prelaznog roka je Aleksis Sančez.



On je isterao svoje, nije želeo da se vrati u Junajted, potpisaće ugovor na tri godine sa Interom, vredan 8 miliona po sezoni.



Odrekao se velikog novca u Engleskoj, možda je bilo čudno, ali su sada isplivale nove informacije.



Čileanac je uzeo i odštetu od Junajteda kako bi otišao, isplata je bila 10 miliona evra, pa svakako, iako je, za neke na gubitku, jer je imao još dve godine ugovora, on neće izgubiti toliko.



Na stranu novac, Aleksis je bio užasnut od povratak na "Old Traford", on nikada nije krio, čak i dok je igrao za Arsenal da mu je ambicija da se vrati u Italiju, odnosno da živi na Apeninima.











Podsetimo, iz Udinezea je otišao u Barselonu, nekoliko puta su Juve pre svih, ali i Inter pokušavali da ga iz Arsenala vrate u Seriju A, na kraju je bio pred vratima Sitija, kako bi radio sa Gvardiolom, ali je Junajted ponudio ogroman novac.



Na kraju uz odštetu, za naredne tri godine će "Čudesni dečak" iz Tokopilje inkasirati 35 miliona, živeti u Italiji i igrati, što u Junajtedu nije slučaj.