Otkriveno, ovo su transferi koji su propali u poslednjim satima prelaznog roka, Barsa najgore prošla!

Nekoliko očekivanih transfera je propalo u minut do dvanaest. Šta se sve dešavalo poslednjih sati prelaznog roka.



Barselona je veliki gubitnik jer nisu stigli ni Depaj, ni Garsija, a osnovni problem je napravio Ousman Dembele. Francuz je, iako je sve bilo dogovoreno odbio da ode u Junajted. Osnovni problem je bio u samoj prirodi posla, Dembele nije hteo na pozajmicu već da "Đavoli" otkupe njegovo ugovor.



To se nije desilo, jer Vudvord nije hteo da ulaže veliki novac u fudbalera koji je tri godine često odsustvovao zbog povreda. Kada Barsa nije uspela da oslobodi mesto u rosteru, otpao je Depaj, a Siti je ostao tvrd do kraja, pa će Erik Garsija u Barsu verovatno sledećeg leta, kao slobodan igrač.



Toni Ridiger je imao dogovor sa Murinjom, ali nije želeo na pozajmicu, u poslednji čas se predomislio jer nije hteo da ide u redove gradskog rivala. Gledao je ka Rimu, gde je već igrao, ali je "Vučica" otkupila Smolinga i nije imala novca da plaća godišnju platu Nemca. On ostaje u Čelsiju, iako u pet poslednjih mečeva nije bio u konkurenciji želi da se bori za mesto u timu.



Do poslednjeg trenutka Juventus je pokušavao da se dogovori sa Čelsijem oko Emersona Palmijerija, ali u večernjim časovima su "Plavci" poručili da pristaju na pozajmicu sa obaveznim otkupom, pa se Juve povukao i ostao bez zamene za Aleksa Sandra.







Milan je ostao bez željenih defanzivaca. U cajtnotu je Maldini probao da dovede Simakana iz Strazbura, ali su Francuzi tražili preveliki novac. Takođe, poslednji odgovor Šalkea za Kabaka je bio negativan juče ujutru...



PSŽ je na kraju doveo Keana, Rafinju za tri miliona i Danila Pereiru, ali ne i još jednog štopera. Poslednjeg dana nuđen im je Sokratis iz Arsenala, na koga Arteta ne računa, ali je Leonardo tražio da ga puste besplatno, a da preuzme njegovu platu za poslednju godinu ugovora. Arsenal se nije složio, tražio je obeštećenje, pa su se Parižani povukli.









Kad smo kod PSŽ da kažemo da je Leverkuzen u poslednjim satima prelaznog roka probao da dovede Drekslera, ali niti je igrač bio raspoložen da se vrati u Nemačku, niti je PSŽ bio voljan da ga pozajmi bez obaveznog otkupa.