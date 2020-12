Otkriveno, ovo su četiri igrača koje je Mbape tražio od PSŽ da ostane u klubu!

Nije nepoznato, Kilijan Mbape je dogovorio svoju platu za novi ugovor i tu je bilo najmanje problema, suma je oko 60 miliona evra, plus bonusi, što će ga učiniti najplaćenijim čovekom u istoriji fudbala.



Francuz je na meti Reala i Liverpula, ali oni osim što nemaju novca da plate obeštećenje, nemaju ni za njegovu platu. Mbapeu ugovor ističe 2022. Leonardo je rekao da postoji napredak u pregovorima, ali kako se saznalo on je u plati, gazdama iz Katara je šala da plate ovu sumu Mbapeu da ostane u klubu.



Ali, tada se nagoveštavalo da Mbape ima posebne uslove, već smo pisali o tome, od dolaska novog trenera, do toga da bude glavni igrač ekipe, do toga da tim bude pojačan, odnosno da bude oformljena generacija mlađih igrača koji bi mogli dugo da vladaju.



On preferira Francuze i predložio je Leonardu da "kupuje domaće" kako bi gro francuske reprezentacije, prvaka sveta igrao u Parizu.



Mediji pišu da je rekao nekoliko imena.







Prvo je Husem Auar iz Liona. Iako predsednik Ola želi da ga proda negde van zemlje, kako ne bi pojačavao Parižane, ako stigne ponuda od 70 miliona evra, Auar može da ide. On je imao dogovor sa Juventusom da sačeka, i sam želi u Torino, ali nema šanse da oni plate ovo obeštećenje ni da se trkaju sa "Svecima".



Drugi je Badiašile iz Monaka, snažni štoper koga žele i Real i Junajted. "Kneževi" procenjuju momka koji je poreklom iz Konga na 40 miliona evra, on ima samo 19 godina, staž u svim mladim selekcijama "Petlova", sada već igra za reprezentaciju do 21 godine. Zanimljivo da ne pomešate, njegov rođeni rat Loik je u Monaku, ali kao rezervni golman.









Treće ime koje se spominje je Osman Dembele. Ovo neće biti lako jer iako su on i Mbape odličan tandem, Dembele ima još godinu i po ugovora i najradije bi ostao u Barseloni. On, kao ni Pogba ne želi da se vrati u Francusku, niti da igra u tamošnjoj ligi.



Leonardo navodno već pregovara oko Dajota Upamekana iz Lajciga, on nikada nije igrao seniorski fudbal, kao mlad je otišao iz Valensijena u Salcburg, idealan štoper, i njega hoće vodeći evropski klubovi, ali Parižani bi ga privukli mogućnošću da bude standardan, da igra u domovini i učvsti poziciju u reprezentaciji za koju je jesenas debitvao protiv Švedske.







Šta će od želja Mbapeu biti ispunjeno ostaje da se vidim ali bi ovi transferi svakako značili da natalentovaniji igrač sveta ostaje u Parizu i da će produžiti ugovor.