Otkriveno - Kako je propala "operacija Haland" i šta će biti veća nagrada za "Đavole"!

Engleski mediji se i danas bave neočekivanim odlaskom Halanda u Dortmund, Junajted i Juventus su bili opcije za Norvežanina, ali su oba tima ostala kratkih rukava.



Problem je što Rajola nije mogao da ubedi Norvežanina da ode u Juve jer nije bio siguran da će igrati, a što se Junajteda tiče, problem je bio u Rajoli, sam Ed Vudvord je naredio da se prekinu razgovori.



O čemu se radi?



Problem je u zahtevima ne samo Rajole već i Erlingovog oca, nekadašnjeg fudbalera u PL. Oni bi dobli 10 miliona evra proviziju (Halandova klauzula je bila oko 22 miliona), ali su tražili više. Pre svega, procente od budućeg transfera, plus da se ugradi otkupna klauzula.



To je razbesnelo Vudvorda koji je smatrao da Rajola i Haland senior vide Junajted samo kao odskočnu dasku za mladog napadača, pa su pregovori prekinuti. Dodajmo na to da je proigrao Grinvud, pa "Đavoli" smatraju da je bolje da ulože novac u neki drugi deo tima.



Prva meta po pisanju ostrvske štampe ostaje Džejdon Sančo, Borusija ga prodaje za oko 100 miliona evra, plus bonuse, žele ga i Real, Čelsi i bivši klub Siti, ali za Junajted je srećna okolnost što engleski reprezentativac prefererira dolazak na "Old Traford".



Čini se da ove zime od transfera nema ništa, ali da bi na leto Junajted mogao da uloži ogroman novac i da dovede fudbalera Borusije.