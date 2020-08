Otkriveno, evo zbog čega Real svim silama navija za PSŽ u finalu protiv Bajerna!

U Realu će sa pažnjom pratiti finale Lige šampiona. Naime, oni se nadaju da bi uz jedan ishod njihove šanse da dovedu pojačanje iz snova bile veće.



Pogađate, radi se o Kilijanu Mbapeu.



"AS" piše da u Madridu smatraju da bi, u slučaju da uzmu Ligu šampiona, u PSŽ bili otvoreniji za prodaju Mbapea sledećeg leta.



Jer, osvajanjem titule prvaka Evrope bi završili jedan ciklus, pa bi, ako Mbape ne potpiše novi ugovor i odluči se za novi izazov mogli da narednog leta ulože veliki novac i Zidanu dovedu najtalentovanijeg fudbalera na svetu.



Operacija "Mbape" je prioritet za Real, i oni to ne kriju. Ovog leta neće trošiti novac, kako bi skupili sredstva za par velikih transfera u leto 2021. a prva meta je francuski napadač.



Od dolaska na čelo PSŽ, Al-Kelaifi je u pojačanja, ili bolje rečeno država Katar je u pojačanja uložila 1.3 milijardi evra.







Zbog toga bi mogli da otvore novi ciklus i pokušaju da naplate uspeh. Ako Mbape koji bi praktično još kao klinac imao titulu prvaka sveta sa Francuzima i eventualno titulu prvaka Evrope sa PSŽ ne produži ugovor, valja vratiti uloženo.



Na to računaju u Realu, iako bi mu do kraja ugovora ostalo godinu dana, oni bi platili ono što je PSŽ uložio u dovođenje Mbapea iz Monaka, oko 180 miliona evra i time otpočeli niz za budućnost, jer bi uz Mbapea, ciljali Kamavingu, nekog mladog štopera i kao poslasticu za dve godine Halanda iz Dortmunda.



Kakav bi to tim bio uz klince koje već imaju, zaista je fascinantno...