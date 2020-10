Otkriveno, evo o čemu je Kristijano razgovarao sa Mbapeom! Kakva je sudbina Francuza?

Mnogo toga je rečeno o kratkom razgovoru Ronalda i Mbapea, navijači Juventusa su se pitali da li je Kristijano usmerio Francuza ka svom klubu, kao De Lihta prošle godine kada ga je u finalu LN savetovao da dođe, ovaj je na kraju završio u Juventusu.



Ali, Juventus nema novca za Mbapea, njihove mete su Kamavinga i Auar, ovaj prvi je dobio Ronaldov dres i rekao da ga ne oprati.



Pa šta je Ronalda zanimalo kada je Mbape u pitanju.



Jasno, gde će igrati sledeće godine.



"Znači, Real Madrid", pitao je Ronaldo.



"Neka bude kako ti kažeš, mada ja ni sam ne znam šta će se desiti" nasmejao se Mbape.



Naime, Francuz ima ugovor do 2022. PSŽ mu nudi produžetak za sumu od oko 45 miliona evra po sezoni čime bi postao najplaćeniji igrač na svetu.



On bi pristao, ali uz klauzulu o otkupu ugovora.



Naredno leto je ključ, Mbape želi u Real ili Liverpul, ako mu ostane još godina ugovora, logično je da ga PSŽ proda. Ali, neće prihvatiti sumu manju od 100 miliona evra, kako se priča, nema šanse da Real to plati u godini u kojoj fudbaleru ističe ugovor.



U tom slučaju jasno, "Sveci" rizikuju da Mbape ode bez obeštećenja u leto 2022. godine, mada postoje priče da je iz Dohe stigla preporuka da puste da Mbapeu istekne ugovor, ako se ne dogovore, ali da nikako ne pristaju da ga prodaju ispod cene.



Doveden je, podsetimo, za 180 miliona evra iz Monaka.



Tada je odbio ponudu Reala jer mu je klub iz Pariza ponudio mnogo veći novac, igra za 15 miliona po sezoni...