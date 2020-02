Otkriveno! Evo kako je Haland prevario Solskjera, ko je sledeći?

Iako je Erling Haland odbacio tvrdnje da je dogovorio transfer sa Junajtedom, a posle pogazio reč zbog novca, odnosno provizija za Rajolu, ali i svog oca, engleski mediji tvrde drugačije.



Naime, on se zaista sreo sa svojim bivšim trenerom Solskjerom i obećao da će preći u Junajted, nije u pitanju bio jedan, nego nekoliko sastanaka, ali ga je dvojac Rajola-Alf Inge Haland ubedio da promeni smer.



Rajola je želeo da ga odvede u Juventus, ali je igrač odbio. Problem je bila minutaža, on jednostavno nije mogao da računa na mesto u timu u kojem na klupi sede Iguain ili Dibala.







Uz to, Rajola nije u dobrim odnosima sa Solskjerom zbog Pogbe, ali to nije odlučivalo, menadžer smatra da Junajted neće igrati Ligu šampiona, upozorio je Halanda da bi mogao da prođe kao Pogba. Na kraju Dortmund je bio kompromis, uz klauzulu od 75 miliona, pa je sigurno da će imati prilike da igra, nastavio je gde je stao u Salcburgu, a ako ovako nastavi neće biti problema da već narednog leta ode u jaču ligu i u neki od evropskih giganata.



Da li je sledeći na spisku nemogućih misija za Junajted, Džejdon Sančo?



On je želja Solskjera, ali navodno bi bio mnogo raspoloženiji da ode u Liverpul ili eventualno Čelsi, nego da se vrati u grad. Siti više nije solucija, ali nije ni Junajted jer Englez ne želi da igra van Lige šampiona i ne vidi da "Đavoli" imaju naročitu budućnost...