Otkriveno! Dva razloga zbog kojih Luis Suarez nije završio u Juventusu, jedan je procena oko koje će se mnogi zamisliti...

Luis Suarez je položio ispit za sticanje italijanskog državljanstva. Međutim, iako su se mnogi ponadali da je to poslednji korak ka prelasku u Juventus, ta priča je završena pre nekoliko dana.



Naime, početkom nedelje Juventus se dobro raspitao, nije dovoljan test, već je procedura dobijanja pasoša komplikovana, tačnije dugo traje, pa Suarez ne samo da ne bi mogao da od početka bude na raspolaganju Pirlu, već ne bi mogao da bude registrovan za prvi deo sezone u Ligi šampiona.



Jasno, na neki način to nije problem, jer bi Juve i bez njega trebalo da se dokopa osmine finala, sa sadašnjim timom, bez obzira ko bude u žrebu. Ali, pitanje je koliko bi mečeva propustio u šampionatu koji počinje za vikend. Ne plaćate nekoga 10 miliona po sezoni neto, da bi razmišljali o tome kada će moći da igra.



Drugi razlog je Pirlo.











Naime, mada to nije potvrđeno, on je pre za Džeka, razlozi su što ne mora da se adaptira na italijanski fudbal, više radi za tim, čitaj za Ronalda oko koga se sve okreće, plus Bosanac je za razliku od Suareza uspeo u poznim godinama da se sačuva od povreda.



Inače, kada se sračuna, Džeko sa obeštećenje, iako ima mnogo manju platu od Urugvajca, košta isto u naredne dve godine, kada bi u Suareza za porezima trebalo uložiti 30 miliona, a u Džeka uz obeštećenje, od 12 miliona, još oko 15 za dve sezone bruto godišnje plate.



Većina se ne slaže, Suarez je mnogo više postigao u karijeri od Džeka, ali Pirlo misli drugačije.



Šta će biti sa "El Pistolerom"?



Dve su varijante, jedna da ostane u Barseloni, druga Atletiko iz Madrida, ako prodaju Koštu. Pričalo se o Interu, ali Juventusov najveći rival niti ima novca, niti im je Suarez potreban, povratkom mladog Pinamontija, uz Lukakua, Lautara i Aleksisa Sančeza imaju kvartet napadača.