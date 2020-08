Otkriveno, Arsenal prodao Obamejanga današnjem rivalu, ali šta se potom desilo?!

Vrlo lako danas je Pjer Emerika Obamejang mogao da predvodi napad Čelsija protiv Arsenala.



Umesto toga, kapiten "Gunera" će biti najveća nada svog tima da može trofejom da završi sezonu i plasira se u LE.



Gabonac je dao 27 golova ove sezone, jasno da je najveći adut Artete, ugovor mu ističe za godinu dana. Ponuda je na stolu, ali Obamejang ćuti, priča se da čeka rasplet transfera Lautara, on je Barsina druga opcija ako ne stigne Argentinac.



Ali, lako je prošle zime mogao da pređe među "Plavce". Naime, danas pred finale FA kupa, mediji oktrivaju da je postojao dogovor, da je Arsenal želeo da proda kapitena, jer je prešao u četvrtu deceniju i to je bila jedna od poslednjih šansi da uzmu veliki novac.











No, transfer je propao, Obamejang je tražio neverovatnu sumu, ne pominju se brojke, ali da je Čelsi pristao na njegove zahteve, ovaj napadač bi postao najplaćeniji igrač u istoriji "Plavaca".



Do sada, odnosno tu titulu drži Kante, koji je novim ugovor stigao do plate od oko 16 miliona evra i time preskočio Edena Azara koji je u međuvremenu otišao u Real.