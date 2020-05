Otkriveno! Agent gura Jovićev transfer, ali kakva je pozicija klubova?

Nove vesti stižu iz Milana, izgleda da je sigurno, što je uostalom otkrio i Siniša Mihajlović da Zlatan Ibrahimović neće ostati, što znači da "Rosoneri" traže napadača.



Novinar Pjetro Balzano Prota koji je blizak klubu i radi za Milanov radio kaže da klub i dalje pregovara sa Ralfom Ragnikom i da će mu biti ponuđen ugovor na duže staze. Da li će Ragnik sam sesti na klupu ili pokušati da dovede pulene Rosea ili Nagelsmana ostaje da se vidi, mada je veća verovatnoća da on bude menadžer u engleskom stilu, odnosno da obavlja oba posla.



Milanova prva meta je Tonali iz Breše, procena je da bi on radije stigao među "Rosonere" nego u Inter ili Juventus gde bi imao manje šanse da igra. Takođe ostaje konkretno interesoovanje da Šobošlaija iz Salcburga.



Misterija Donaruna biće rešena, klub je izgleda prelomio, sam golman ne želi da ode, kao i Romanjoli on će ostati u klubu, osim ako Rajola ne bude doneo neku ogromnu ponudu, što je malo verovatno.











Kada je napadač u pitanju Balzano Prota je otkrio da je Luku Jovića nudio Falji Ramadani, da on više gura taj transfer, da želi da upari Rebića i Srbina, ali da Milanu to nije prioritet. U pitanju je veliki novac koji bi morali da ponude Realu, plus Jovićeva paprena plata. Pozajmica ne dolazi u obzir, pa su po ovom novinaru male šanse da Jović završi na "San Siru".



Ragnik želi da pojača odbranu, neće prodavati Tea Ernandeza, žele Denzela Damfrisa iz PSV ili Kuasija iz PSŽ. Još neki igrači iz Francuske su interesantni, poput Kalulua, Kamare, jasno traže desnog beka, kako bi kompletirali odbranu, a pitanje je koliko će novca imati za pojačanja. Planiraju da prodaju Kesija i Paketu, ostaće Benaser, verovatno i Rade Krunić, a ako skupe novac Memfis Depaj iz Liona bi trebalo da bude šlag na tortu prelaznog roka.



U svakom slučaju, Milan započinje novu revoluciju, ko zna koju po redu u ovoj deceniji, ostaje nam da budemo skeptični, ali ko zna, možda se konačno vrate na mesto koje im pripada...