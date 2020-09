Saga oko napadača Napolija Arkadijuša Milika polako ulazi u završnu fazu, osim ako sam fudbaler drugačije ne odluči.

S obzirom da nije pristao na produžetak ugovora, u Napoliju više ne računaju ozbiljno na njega, žele da ga prodaju do kraja prelaznog roka, a najkonkretnije interesovanje pokazala je Roma.

Večerašnje ionformacije iz Italije koje je preneo i Fabricio Romano na Tviteru, govore da su se Napoli i Roma dogovorili oko finansijskih detalja, a Napolitanci bi od ovog posla trebalo da inkasiraju 25 miliona evra. Od toga, tri miliona idu na pozajmicu do kraja sezone, još 15 je na ime obeštećenja za otkup ugovora sledećeg leta i još sedam miliona na ime ''lako ostvarivih'' bonusa.

Kada je u pitanju sam fudbaler, Roma nudi Miliku petogodišnji ugovor, po kome bi zarađivao 4.5 miliona na godišnjem nivou.

Ipak, Milik još nije dao potvrdan odgovor, a rasplet ove priče nestrpljivo čekaju i u Juventusu, jer bi u slučaju Milikovog dolaska u Romu, Edin Džeko trebalo da se preseli u redove ''Stare dame''.

-

AS Roma have reached an agreement with Napoli to sign Arkadiusz Milik [€25m add ons included]. Now it’s up to the player: if Milik will accept to join Roma, Edin Dzeko will be sold to Juventus. Dzeko has always been the #1 choice as Juve striker 🚨 @DiMarzio @SkySport #transfers