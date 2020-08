Otac najbolji golman u istoriji Junajteda, stiže sin! De Hea ne zna šta ga je snašlo...

Problem sa golmanom je očit, De Hea brani loše, a nema konkurenciju.



Teško je očekivati da ga Englezi prodaju, ne jer ne žele, već kupaca nema, s obzirom na platu. Ni trampa za Oblaka ili čak Ter Štegena što se pominjalo (Nemca hoće i Čelsi), nije realna.



Din Henderson najbolji golman lige koji je na pozajmici u Šefildu odbija da se vrati i da bude rezerva, jednostavno, on hoće da brani, veruje da Solskjer neće skloniti De Heu, a narednog leta je EP, Henderson računa na to da će biti prvi izbor Sautgejta.



Inače, ima ponudu Čelsija, ali se pita Junajted, oni ne žele da pojačavaju "Plavce", no priča se da će popustiti i tražiti 50 miliona za svog golmana koji bi u Londonu trebalo da zameni Kepu.



Samo, to ne rešava Solskjerove probleme.



Engleski mediji danas su lansirali priču da je na sastanku u klubu odlučeno da, pošto Romero, iznerviran jer nije dobijao šansu iako je De Hea bio očajan, odlazi, Junajted hoće Kaspera Šmajhela.











Njegov otac je, mnogi će se složiti, najbolji golman u istoriji Junajteda, Danac ima 33 godine, titulu sa Lesterom, nije dobro branio posle restarta. Ali, iskusan je, ovo je šansa karijere, Lester bi ga verovatno pustio da završi tamo gde je njegov otac legenda.



"Lisice" su zadržale Medisona, probaće isto da učine sa Čilvelom, traže i zamenu na duge staze za Vardija. Ispustili su Ligu šampiona, ali Brendan Rodžers radi dobar posao. Verovatno će podmladiti malo tim, od golmana imaju Jakupovića i Varda, ali bi sigurno doveli neko zvučnije ime. Traže štopera, još jednog kreativca u vezi i kako rekosmo napadača, pa im je novac potreban.



Kasper bi imao potpuno različiti put od svog oca koji je legenda Junajteda, a završio je u Sitiju. Sin je branio za Siti, posle gotovo decenije u Lesteru, mogao bi karijeru da završi na "Old Trafordu"...