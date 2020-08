Osvojio sve sa Bajernom, pa se vraća u Inter!

Ivan Perišić je uspeo da osvoji i Ligu šampiona postavši tako 11. Hrvat kojem je to pošlo za rukom.



"Baš mi je žao što nisam osvojio ništa sa Interom u četiri godine. Ipak, sada sam srećan što sam osvojio tripletu. Ja i dalje imam dve godine ugovora sa Interom, videćemo šta će se desiti", rekao je on.



On je bio pozajmljen igrač Bajernu, a po svemu sudeći neće ostati.



Otkupna cena je 20 miliona evra, ali Bajern ga neće kupiti po toj ceni, to je praktično definitivno.



Kako "Kiker" piše, Bavarci tragaju za igračem koji je mlađi i koji će biti sličan Perišiću, pa je sve jasnije da je Hrvat briga Intera.



Tokom boravka u Bajernu Perišić je odigrao 35 utakmica, ali je uglavnom ulazio sa klupe ili je menjan tokom meča. Upisao je 8 golova i 10 asistencija.