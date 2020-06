Osveta za Teveza? Junajted pokušava da otme zvezdu Sitija?!

Mančester Siti će izneti svoje dokaze pred arbitražom u Lozani tokom meseca, a odluka se očekuje u julu, u svakom slučaju će "Građani" pre nego što počne nova sezona, ali i prelazni rok, znati svoju sudbinu. Oni se nadaju da će kazna biti ukinuta, preinačena u novčanu, ali malo ko u to veruje.



Neka mišljenja su se pojavila da je najviše čemu mogu da se nadaju da se kazna prepolovi, što znači da bi u svakom slučaju naredne sezone bili van Lige šampiona.



Gvardiola je već rekao da će ostati, pravi planove da ojača odbranu, razmena Semedo-Kanselo je izgleda gotova stvar, želi Ernandeza iz Bajerna ili Bena Čilvela za levu stranu, a najveći cilj je da dovede štopera i to Lea Bonućija iz Juventusa.



Ali, sa druge strane "Independent" piše da bi mogao da ostane bez najboljih igrača. Posle De Brajnea, navodno je i Sterling izrazio sumnju i nedostatak motivacije ako ne bude mogao da igra Ligu šampiona dve sezone.



Uz to, njegova prodaja bi pomogla klubu da promeni tim, eventualno smanji izdvajanja za plate i da na taj način nadoknadi gubitke i otkloni novi mač FFP.



Pojavio se Junajted. Vest je odjeknula kao senzacija, Sterling jeste odrastao kao navijač "Đavola", ali to nema nikakve veze. Navodno, ne bi imao ništa protiv da se preseli na "Old Traford", to podrazumeva verovatno jedan od najvećih transfera u istoriji fudbala, a postao bi i najplaćeniji igrač u ligi. U tom slučaju otpada Džejdon Sančo. Sterling bi bio idealno pojačanje za Solskjera, ali kako rekosmo, ovaj transfer se čini kao nemoguća misija, osim ako sam igrač ne zatraži da ode.







Ovo bi bila osveta i za Karlosa Teveza koga zbog finansija Junajted nije mogao da zadrži 2009. godine, Argentinac je otišao za više od 50 miliona evra, što je tada bio britanski rekord...



Videćemo šta će od svega biti, Junajted osim krilnog igrača traži i napadača, iako će Igalo ostati do kraja sezone, posle preokreta. Pogba nema ponuda i pored sve priče, ako on ostane u klubu, onda je teško videti da bi u veznom redu mogli da pridodaju još nekog igrača. I dalje traže Deklana Rajsa iz Vest Hema, ali "Čekićari" neće ni da čuju...