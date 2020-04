Oprostio se pre vremena, sad je najtraženiji vezista Evrope!

U Holandiji je prvenstvo završeno, neočekivano, Doni van de Bek odigrao je svoju poslednju utakmicu za Ajaks. On je odbio da ode prošlog leta, hteo da posle sjajne godine još jednu sezonu skuplja iskustvo u Holandiji, sada je zboog korone sezona završena već početkom proleća.



Ajaks je već prodao Zijeha, veliki klubovi traže Onanu, prošlog leta otišli su De Liht i De Jong, klub su napustili iz velike generacije iskusni Lase Šene, otišao je i Kasper Dolberg u Nicu, Sinkgraven u Leverkuzen...



Sada je na redu de Bek, pričalo se da ima ugovor sa Realom, da je već sve dogovoreno, međutim on je to demantovao. Navodno, priča se da je Perez i dalje skeptičan da ne želi Rajoline fudbalere, suma koju bi trebalo da plati za talentovanog veznog igrača je pedesetak miliona.



Uključili su se i Junajted i Juventus, Solskjer je razgovarao navodno sa igračem, žele da se otresu Pogbe i nastave revoluciju na sredini de Bek i Griliš bi bili sveža krv, a Juve je uvek opcija za Rajolu, mada se čini da su oni bliži Arturu, Brazilcu iz Barselone.







De Bek je pominjan i kao želja Totenhema, ali nemaju novca ako ne prodaju Ndombelea, rekordno pojačanje u istoriji kluba, no, svakako da će Ajaksov vezista biti veoma tražen ovog leta...