Opozicija u Barsi, pet razloga "za" i pet "PROTIV" ostanka Lea Mesija!

Ništa nije gotovo kada je Leo Mesi u pitanju. Danas bi mogao da bude tih dan, nema potvrda o novom sastanku Horhea Mesija i Bertomeua, čini se da Leo razmišlja.



Ali, i u samoj Barseloni postoje struje koje bi želele da Mesi ode, to je grupa direktora koja je tražila da Bertomeu bude fleksibilniji i nađe dogovor sa Sitijem.



Šta su razlozi?



Prvi je autoritet trenera, veruje se da bi Kuman, ako Barsa popusti i zadrži Mesija, koji svoj ostanak uslovljava time da Suarez i dalje bude u klubu, odmah je narušila autoritet Holanđanina koji i sad gleda ka zemljacima Vajnaldumu i Depaju i želi da stvori novi tim.



Drugi razlog su finansije. Mesijev odlazak bi rasteretio Barselonu, uspeli bi da srede problem sa platama, ali i da ako ode nekoliko starijih igrača stvore prostor za pojačanja koja bi mogli da plate, recimo tako im je izmakao De Liht.



Treći je Grizman. Jasno, da dok je Mesi u klubu, on ne može da igra na svojoj poziciji, uložen je veliki novac, osim 120 miliona koji su plaćeni Atletiku, Grizman prima 20 miliona godišnje. Mesi ne voli Grizmana, jer je on kupljen umesto da klub vrati Nejmara.



Četvrti razlog je promocija mladih igrača. Mesi u timu znači i automatski pritisak na trenera, da Buskets i Alba budu u ekipi, kao i verovatno Suarez. To bi sprečilo Kumana da forsira De Jonga kao zadnjeg veznog, napravi vezni red sa Pjanićem kao plejom, tačnije da upotrebi 4-2-3-1, sa Grizmanom kao najisturenijim igračem.



Odlaskom Mesija promenila bi se zavisnost ekipe od Argentinca. Deo ljudi u klubu smatraju da će to pogoditi klub na duže staze i da je bolje što pre početi sa stvaranjem novog tima, kada za Mesija mogu da dobiju par igrača i oslobode prostor za pojačanja.



Ali postoji i pet razloga koje Bertomeua teraju da bude nepopustljiv.



Prvo, on sam, jer ako pusti Mesija, sebi je potpisao presudu u Barseloni, ali i na sudovima.







Drugo, finansijski momenat koji za imidž kluba znači Mesi, ono što bi uštedeli na platim prema projekciji predsednika izgubili bi u marketingu, mada je to veliko pitanje, Mesiju pripadaju sva prava od sopstvenog brenda.



Bertomeu tvrdi da je lakše dovoditi igrače u projektu u kome je Mesi koji sigurno može da igra još tri sezone.



Podele među navijačima, većina je uz Mesija, klub ne bi smeo da rizikuje da se "ćules" okrenu protiv ekipe ili Kumana.



Bojazan da se njegovi golovi i asistencije ne mogu nadoknaditi, Real se sa tim suočio posle odlaska Ronalda i nije uspeo do dan-danas da reši problem...



Ali, pre ili kasnije, Barselona će morati da se suoči sa Mesijevim odlaskom.