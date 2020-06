Opet u centru pažnje, Čelsi danas dobija ili gubi dva igrača! Imaju i sedam dana za OGROMNO pojačanje po "diskontnoj" ceni!

U Čelsiju će danas dobiti ili izgubiti dva bitna igrača. Ovo je poslednji dan da produže privremeno ugovore sa Pedrom i Vilijanom, kako bi posle 30. juna ostali do kraja sezone u klubu. Ističe im ugovor i navodno je Pedro već odbio da ostane, hoće na odmor pa u Romu, ali to nije potvrđeno.



Ne zna se odluka Vilijana koji odlazi, da li za sedam dana ili u avgustu videćemo, tek ako Lamps bude ostao bez dvojice krilnih igrača to će biti udarac u preostalih desetak mečeva u ligi.



Ali, sa druge strane, navijači se sada bave novom pričom. Kai Haverc nije blizu, čini se da on i ne želi u Englesku, da će čekati Real sledeće sezone, pogotovo ako Leverkuzen u subotu stigne do četvrtog mesta i Lige šampiona.



Ali, Čelsi ima sedam dana da dobije veliko pojačanje. Barselona je pristala da spusti cenu za Kutinja jer im je hitno potreban novac kako bi do kraja juna ispeglala finansije. Sada bi prodali Brazilca "Plavcima" za 70 miliona evra, koliko bi navodno Abramovič platio za Haverca (Bajer traži 100 miliona).











Ali, Kutinjo bi morao da smanji platu, on ima i ponudu Njukasla, no, svakako da je dolazak u London atraktivniji, čak i ako bude morao da se odrekne novca koji ima u Barsi.



Sve je na Lampardu, on ima odrešene ruke, doveo je Vernera i Zijeha, traži još par pojačanja, ofanzivnog vezistu, ali i levog beka. Ako bi uložili u Kutinja i Čilvela to bi značilo da moraju da utroše još oko 150 miliona evra.



Danas su prodali Pašalića Atalanti, ali bi u slučaju novog ulaganja verovatno pristali na ponudu PSŽ za Kantea, a pustili bi Emersona Palmijerija, čak i Žorginja, u Juventus.



Videćemo, tek u novu sezonu, Čelsi će ući sa velikim ambicijama i znatno izmenjenim timom.