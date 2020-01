Operacija "Povratak" - Juventus ima plan, kolateralna šteta Kristijano Ronaldo!?

Već mesecima se spekuliše o tome da bi Pol Pogba mogao da se vrati u Juventus.



Pitanje je koliko ga još Mančester junajted može trpeti jer ne pruža partije kakve se očekuju od njega, a navodno ni on ne bi imao ništa protiv da napusti Old Traford.



Prema pisanju Kalčomerkata, Juve ozbiljno razmatra mogućnost da vrati svog bivšeg fudbalera, a to bi moglo da znači prodaju jednog od dvojice veoma bitnih igrača za tim Mauricija Sarija.



Prva i ipak realnija jeste Miralem Pjanić ne samo zbog finansijskog aspekta, odlazak Bosanca bi pokrio najveći deo potencijalnih troškova oko plate i obeštećenja za Pogbu, već i kada se radi o konkurenciji na sredini terena koja je žestoka.



Sa druge strane, spominje se čak i odlazak Kristijana Ronalda koji u poslednje vreme pruža sjajne partije u dresu "bjankonera", no teško je verovati da će ga se torinski klub tako lako odreći.



O eventualnoj trampi između dva kluba za sada se ne govori, ali do leta je sve moguće...