On nikada ne izlazi iz mode, Baloteli u jednom od najvećih klubova na svetu?!

Mario Baloteli je na ratnoj nozi sa Brešom. Čeka ga otkaz, nedeljna plata on će tužiti Rondinele za još dva meseca pošto bi trebalo da mu ugovor automatski bude produžen do kraja sezone, nakon prekida, odnosno nastavka zbog pandemije.



Baloteli je kamen oko vrata Breše koja je jednom nogom u Seriji B, poslednji su na tabeli, osam bodova ispod zone spasa.



To se ne stiže, pogotovo u ovom trenutku kada klub deluje kao da je u raspadu.



Super Mario bi mogao da bude slobodan 1. septembra, ima klauzulu da može da ode ako Breša ispadne, ali dobio je ponudu koju možda prihvati već danas.



Boka Juniors mu je naime ponudila ugovor, argentinski gigant, kao i još par klubova iz Južne Amerike žele Italijana, a ponude ima iz Turske.



Čini se da je Boka najatraktivnija opcija, iako je pitanje da li mogu da plate kao turski klubovi. Prvenstvo u Argentini je prekinuto u martu, sezona završena odlukom saveza, Boka je uzela 34. titulu sa bodom više od večitog rivala River Plate.