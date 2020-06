On ga zna najbolje i kaže - Rađa se vraća, ne u Inter!

Prošlog leta se vratio na Sardiniji, a ovog bi mogao u Rim?



Tako barem tvrdi bivši predsednik Kaljarija, Masimo Selino, koji je doveo prvi put Rađu Naingolana davne 2010. godine iz Pjaćence.



Nedavno je potvrđeno da će Naingolan morati nazad u Inter po isteku jednogodišnje pozajmicu u Kaljariju, a Masimo Selino veruje da će Belgijanac sada nazad u Romu.



"Takvog čoveka je nemoguće ne voleti. Sećam se kako me je čvrsto zagrlio kada smo se videli poslednji put. Po mom mišljenju, on će se ovog leta vratiti u Romu. To je njegov san. Rađa je sposoban da vam pruži sve što poželite", rekao je Selino, inače sadašnji predsednik Breše.



Naingolan je postigao 33 gola na 203 utakmice za Romu, pre nego što je leta 2018. godine otišao u Inter.



Ipak, tamo je igrao samo jednu sezonu, pošto ga je Antonio Konte otpisao po dolasku 2019. godine pa je morao na pozajmicu u Kaljari.





Spekuliše se da bi sada Antonio Konte mogao da mu pruži novu šansu, pošto očigledno neće dobiti Artura Vidala, no ostaje da vidimo da li Selino zna bolje.