Oleu se ponovo drma klupa, on bi da potroši 110 miliona! Naslednik? Ovo je favorit...

Posle dve pobede u poslednjih šest utakmica, očajnog prvog poluvremena protiv Sitija u polufinalu Liga kupa, Ole Gunar Solskjer je ponovo predmet sporenja u klubu. Ed Vudvard ga je sačuvao, ali ako ispadne i u FA kupu, čini se da mu spasa nema.



Naime, Junajted očajnički želi trofej, no, domaći kupovi su bili možda i najbolja šansa, ostaje LE koju su osvojili pre par godina, ali to je na dugom štapu.



Vudvard ne želi da nastavi sa promenama trenera, ali pritisak je preveliki, bord dovodi u pitanje odluku da Solskjer troši novac u prelaznom roku, ako mu je vreme isteklo. Od kada je u martu dobio stalni ugovor, ima očajan skor, sada priča o pojačanjima, želi Milika u napadu i Van de Beka kao rešenje za vezni red, ali ta dva igrača ne bi koštala manje od 120 miliona evra, a pitanje je da li bi Napoli i Ajaks pristali da ih prodaju u januaru.



Šta će klub učiniti, ako Solskjer ne poboljša formu do kraja januara.



Kako pišu mediji, Alegri ipak ima veće šanse od Poketina. U klubu veruju da je iskusniji, da bi lakše uspostavio red u svlačionici, da je trener koji ima iskustvo rada pod neverovatnim pritiskom kakav je u Juventusu, ali i da bi mogao da oživi Pogbu.



Današnje informacije govore da bi sa Alegrijem na klupi Junajted lakše privukao kvalitetnije igrače, ali i da bi njegov stil rada pomogao da se odbrana stabilizuje.



On je raspoložen, iako se pričalo da će čekati do kraja sezone za novi posao, Italijan zna da Junajted ne zove dva puta, pa je zbog toga u prednosti nad Poketinom.