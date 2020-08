Oglasio se Sitijev novajlija, objasnio kako je proteran sa "Mestalje"!

Novi fudbaler Mančester sitija Feran Tores rekao je danas da je otišao iz Valensije jer mu nisu bili ispunjeni zahtevi koje je postavio klubu.





"Želeo sam da ostanem i postavio sam uslove. Ti uslovi nisu bili iznad klupskih sredstava. Tužan sam zbog odlaska i veoma zahvalan klubu u koji sam došao sa samo sedam godina", rekao je Tores za Marku.



Tores, 20-godišnji krilni fudbaler, tražio je kapitensku traku, povećanje plate, kao i to da vlasnik kluba Peter Lim lično učestvuje u pregovorima oko novog ugovora.



"Bio bih zadovoljan sa ispunjena dva od tri uslova, ali nijedan nije ispunjen. Znam da Valensija nije u istoj poziciji kao veliki evropski klubovi, ali sam želeo da vodim taj projekat i da budem tretiran na taj način", kazao je Tores, koji je dodao da nije bio u dobrim odnosima sa kapitenom ekipe Danijem Parehom.



Mladi reprezentativac Španije je u utorak prešao iz Valensije u Mančester siti za 23 miliona evra.



"Rekli su mi da ne računaju na mene. Bukvalno su rekli da sam peti krilni igrač ekipe, da dolaze pojačanja i da su drugi ispred mene. To je veoma težak udarac za mene, ali najgore je bilo to što su me stavili na transfer listu i ponudili klubovima iz Španije", naveo je Feran Tores.



On je naveo da mu je bilo lakše posle razgovora sa trenerom Sitija Pepom Gvardiolom.