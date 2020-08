Oglasio se Sančo i šokirao "Đavole", ključ leži u Madridu?!

Džejdon Sančo je progovorio. Naime, posle pobede protiv nižerazrednog Altaha, on je rekao da je srećan da predvodi mlade igrače, poput Džada Belingema jer je i sam bio u njihovoj koži.



Nije pominjao transfer, u Engleskoj smatraju da neće forsirati, Dortmund odoleva, a priča se da ni sam igrač nije zadovoljan ponudom Junajteda od nešto preko 10 miliona evra, i da to isto može da dobije ako produži ugovor sa Dortmundom.



Šta će Junajted učiniti. I dalje pokušavaju da se dogovore sa Nemcima koji sada odbijaju pregovore, traže 130 miliona evra sa bonusima, a na račun Vudvorda pljušte kritike jer nije doveo nikoga.



Na čekanju je Kulibali, navodno sada Junajted ispituje mogućnost da kupi Vinisijusa Žuniora od Reala. On ima klauzulu od 700 miliona evra, naravno to je nemoguće, ali navodno Real razmišlja o prodaji.



Oslobodili bi mesto za stranca, pošto Brazilac nema pasoš EU, a i veliki novac bi im omogućio da kupuju ovog leta, možda baš Dibalu koji je izgleda na prodaju.







U svakom slučaju, Sančo će i dalje biti tema, postoje mišljenja da je za Solskjera bolje da sredi odbranu sa novcem, da dovede Kulibalija i eventualno Čilvela i tako reši pitanje poslednje linije za duži period.



Šta će od svega biti videćemo, tek Sančo je dalje od Engleske nego što je bio pre nekoliko nedelja.